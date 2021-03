Taśmy ostrzegawcze – rodzaje i zastosowanie

Taśmy ostrzegawcze – rodzaje i zastosowanie

Zostały zaprojektowane, aby trwale znakować przeszkody i obszary zagrożenia w miejscach pracy lub przestrzeniach publicznych. Przeczytaj artykuł i poznaj rodzaje taśm ostrzegawczych. Dowiedz się, gdzie najczęściej znajdują zastosowanie i jak dobrać materiały zgodne z normami UE.

Taśma ostrzegawcza i jej zastosowanie

Przepisy BHP przewidują wyodrębnienie miejsc, które mogą stwarzać niebezpieczeństwo. Taśma ostrzegawcza samoprzylepna ma mocny nośnik poliestrowy PP, który jest odporny na promienie UV. Stosuje się ją do oznaczania trwałych przeszkód i miejsc, które mogą stanowić zagrożenie. Dzięki temu, że jest pokryta mocną substancją klejącą, zapewnia dobrą przyczepność do wielu różnych powierzchni. Jest więc doskonała do znakowania niebezpiecznych obszarów terenów komercyjnych czy hal produkcyjnych.

Taśma ostrzegawcza bez substancji klejącej świetnie sprawdzi się natomiast do tymczasowego odgradzania punktów o potencjalnym zagrożeniu dla osób postronnych. Najczęściej jest wykorzystywana na placach budowy, w miejscach, gdzie służby prowadzą prace na wysokościach, podczas remontów dróg i chodników, przy wycince drzew (przede wszystkim w parkach), przy wykopach.

Dobrze widoczna taśma ostrzegawcza znajduje zastosowanie podczas imprez masowych. Organizatorzy, za jej pomocą, mogą wydzielać niedostępne dla publiczności sektory na koncertach, meczach, festynach i festiwalach czy miejskich piknikach. Taśma zabezpieczająca stosowana jest również przez policję, straż pożarną i inne służby w celu oddzielenia miejsc wypadków, wybuchów czy przestępstw (np. w celu zbierania materiałów dowodowych do śledztwa).

W zakładach produkcyjnych i halach magazynowych taśma oznaczeniowa może posłużyć do znakowania maszyn i urządzeń, ciągów komunikacyjnych oraz wszelkiego typu przeszkód (np. zwężeń korytarzy, ramp, schodów, niskich sufitów).

Kolory taśm ostrzegawczych i ich zastosowanie

Podstawowy podział ustalono ze względu na kolory. Poszczególne rodzaje taśm ostrzegawczych mają różne zastosowania (zgodnie z normami obowiązującymi na terenie UE). Dana barwa jest wykorzystywana do oznaczania:

biało-czerwona – taśma uniwersalna, którą można stosować do wydzielania placów budowy, robót ziemnych itp.,

żółta – sieci gazowych,

czerwona – sieci energetycznych,

niebieska – sieci wodociągowych,

brązowa – sieci kanalizacyjnych,

czarno-żółta – zwykle stosowana do oznaczania przeszkód na podłodze, schodów i przeszkód (samoprzylepna).

Rodzaje taśm ostrzegawczych ze względu na ich parametry użytkowe

Kolejny podział rozróżnia taśmy ostrzegawcze ze względu na cechy użytkowe, które przesądzają o specyfice ich mocowania:

jednostronne – tylko jedna strona znakowana jest kolorami,

dwustronne – obie strony posiadają oznakowania kolorystyczne,

bez kleju – należy je zawiązać na końcu,

samoprzylepne – najczęściej przykleja się je na podłodze, ale można także na innych powierzchniach (schody, ściany, maszyny produkcyjne itp.),

z nadrukiem – mogą mieć napis ostrzegający czy logo firmy,

odblaskowe – z dodatkową powłoką, która odbija światło (są dobrze widoczne po zmroku).

Taśma ostrzegawcza samoprzylepna – wybierz profesjonalne rozwiązanie

Mocna taśma ostrzegawcza samoprzylepna sprawdzi się m.in. w warsztatach, halach produkcyjnych, magazynach, centrach handlowych oraz wielu innych miejscach, gdzie niezbędne jest znakowanie obszarów zagrożenia. Dobierz produkt odporny na promienie UV. Zwróć także uwagę, aby kolory były zgodne z dyrektywami UE (czarno-białe i czarno-żółte).