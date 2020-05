Ruszyła budowa kolejnego bloku OTBS [ZDJĘCIA]

Zgodnie z harmonogramem ruszyły prace budowlane nowego bloku Ostrołęckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego.



Na miejscu, ze sprzętem, już w ostatnich dniach kwietnia pojawiła się ekipa budowlana, która ogrodziła plac i rozpoczęła prace. Nowy blok powstaje na osiedlu przy alei Jana Pawła II w Ostrołęce. Czterokondygnacyjny, podpiwniczony budynek pomieści 40 mieszkań o powierzchni od ok. 30 do 60 m kw.



Projekt zakłada również przygotowanie infrastruktury wokół bloku m.in. dróg dojazdowych, miejsc parkingowych na 43 pojazdy. Nie zabraknie także placu zabaw dla dzieci oraz terenów zielonych.



Wykonawcą jest firma Usługi Remontowo Budowlane Jarosław Grzankowski z Makowa Mazowieckiego, która złożyła najkorzystniejszą ofertę opiewającą na 7 855 650 zł. Planowany termin oddania inwestycji do użytku to 31 lipca 2021 roku.