Nowe mini-osiedle powstaje w Ostrołęce. Zobaczcie, jak będzie wyglądało [ZDJĘCIA]

Przy ulicy Łubinowej w Ostrołęce powstaje nowe mini-osiedle z blokami i domami w stylu modernistycznym. Zobaczcie, jak będzie wyglądało.

Nowe mini-osiedle, które powstaje w Ostrołęce to „Dębowa Oaza”. Znajduje się przy ulicy Łubinowej (między ulicami Pomian i Goworowską. Jak informuje inwestor - ELDOR-BUD – będzie to kompleks 4 budynków: dom jednorodzinny 2-lokalowy, blok mieszkalny z parkingiem podziemnym mieszczący 59 mieszkań i 3 lokale usługowe, oraz dwa budynki wielorodzinne mieszczące łącznie 12 mieszkań.

W części budynków zaplanowano mieszkania dwupoziomowe oraz lokale mieszkalne z własnym prywatnym ogródkiem. Inwestor oferuje mieszkania o powierzchni do około 30 do 100 m2, w cenie już od 168 tysięcy złotych. Do dyspozycji właściciele będą mili parkingi naziemne jak i podziemne.

