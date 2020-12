Natura i nowoczesność. To wyróżnia "Osiedle Natura"

Nowoczesność w otoczeniu przyrody – tym jest Osiedle Natura. Kojące sąsiedztwo lasu oraz bujnej zieleni czyni z natury naszą wizytówkę. To wszystko, wraz z planowanym dużym placem zabaw i parkiem linowym, zapewni mieszkańcom odpoczynek i relaks po męczącym dniu w pracy czy w szkole.

Jednak komfort to nie tylko sąsiedztwo przyrody – decyduje o nim również łatwość dostępu do dobrodziejstw cywilizacji. Nasza inwestycja zapewnia mieszkańcom i jedno, i drugie, ponieważ realizowana jest w pobliżu centrum miasta, co przekłada się między innymi na bliskość szkół i przedszkoli, punktów usługowych, przychodni lekarskich, sklepów i galerii handlowych.



Podczas realizacji inwestycji zastosowaliśmy szereg rozwiązań, które korzystnie wpłyną na komfort mieszkania i użytkowania budynku. Nowoczesna bryła budynku o oryginalnym wyglądzie została zaprojektowana tak, aby łączyć w sobie nowoczesność i funkcjonalność. Mieszkania posiadają niepowtarzalne balkony, a przestronne klatki schodowe zapewniają wygodę użytkowania. W każdej z nich znajduje się winda.



W budowanym obecnie bloku znajduje się 87 mieszkań o powierzchni od 30 do 80 m2. Dla bardziej wymagających klientów zaprojektowane zostały dwa apartamenty – o wielkości ok. 80 m2 i 100 m2 – których wielką zaletą jest dostęp do własnych przestronnych tarasów znajdujących się na dachu budynku.



Na potrzeby zmotoryzowanych mieszkańców bloku przygotowaliśmy 39 garaży i 47 miejsc parkingowych. Z myślą o potrzebach użytkowników, w przestrzeni budynku wygospodarowaliśmy także 43 komórki lokatorskie, w których można będzie przechowywać drobniejsze sprzęty, takie jak wózki czy rowery.



Komfort wiąże się nie tylko z tym, co jest widoczne. Wynika też z zastosowanych rozwiązań technicznych. Bardzo ważnym elementem naszej inwestycji jest zaprojektowanie dachu wentylowanego z płyt korytkowych – takie rozwiązanie zapewnia znakomitą termoizolację. Przestrzeń pomiędzy stropem a pokryciem umożliwia przy tym łatwe odprowadzanie wilgoci.



Wyróżnia nas także jakość użytych materiałów. Jako przykład naszej dbałości o lokatorów może służyć wykonanie schodów z kamienia granitowego i wyłożenie granitowymi płytkami korytarzy. Wysoka jakość materiałów zastosowanych przy budowie bloku gwarantuje trwałość oraz zapewnia mieszkańcom komfort i przyjemność z jego użytkowania.



Dlatego właśnie warto zainteresować się Osiedlem Natura. Obecna inwestycja zbliża się do końca, wkrótce podamy szczegóły kolejnej.



