Na co zwrócić uwagę przy zakupie pralki?

Pralki z pewnością nie należy kupować spontanicznie. Nawet jeśli zdecydujesz się na drogi model, niekoniecznie będzie on strzałem w dziesiątkę. Aby nowa pralka spełniała Twoje oczekiwania i dobrze służyła Ci długie lata, musi być nie tylko dobra jakościowo, ale także spersonalizowana, a więc dostosowana do rozmiaru łazienki, liczby i potrzeb domowników. Co poza budżetem należy wziąć pod uwagę, wybierając nową pralkę?

Rozmiar urządzenia

Jeśli ogranicza Cię metraż łazienki, tak naprawdę jest to punkt wyjścia do podjęcia dobrej decyzji. Standardowa pralka jest szeroka i głęboka na około 60 cm, ale należy pamiętać, aby doliczyć do tego nie mniej niż 10 cm na przyłącza do sieci wodno-kanalizacyjnej i zostawić od frontu co najmniej pół metra, aby móc komfortowo wkładać i wyjmować ubrania. Z tego względu tak ważne jest, aby dokładnie zmierzyć miejsce przeznaczone na pralkę i jeśli na przykład problemem okaże się szerokość pralki, pomyśleć o modelu ładowanym od góry.

Ładowność bębna

Wbrew pozorom większa pralka niekoniecznie musi mieć pojemniejszy bęben – duża ładowność jest często kwestią bardziej zaawansowanej konstrukcji i, co się z tym wiąże, wyższej ceny. Aby dobrać optymalną ładowność do swoich potrzeb, należy przede wszystkim uwzględnić liczbę domowników i częstotliwość robienia prania. O ile przy dużej rodzinie maksymalna dopuszczalna przez producenta wielkość wsadu powinna być nie mniejsza niż 7-8 kg, singlowi w zupełności wystarczy wąska pralka typu slim o pojemności 3-4 kg. Warto przy tym wiedzieć, że pralka nigdy nie powinna być wypełniona po brzegi, ponieważ duże obciążenie szybciej niszczy łożysko.

Prędkość wirowania

Większa liczba obrotów na minutę podczas wirowania oznacza, że ubrania po wyjęciu z pralki będą mniej mokre, więc szybciej wyschną. Z drugiej strony, ustawiając większą prędkość wirowania, trzeba się liczyć z większym hałasem i ryzykiem zniszczenia delikatnych tkanin.

Pralki dostępne na rynku mają maksymalną liczbą obrotów na minutę wahającą się w granicach od kilkuset do nawet 1500 obrotów. Czy jednak warto dopłacać ze względu na tak dużą prędkość wirowania? Wszystko zależy od preferencji, ważne jest natomiast, żeby pralka posiadała możliwość samodzielnego regulowania prędkości obrotowej.

Klasa energetyczna

Nadaje się ją zgodnie z wymogami prawa europejskiej w celu określenia rocznego zużycia energii wyrażonej w kWh. Klasa energetyczna pralki decyduje o efektywności prania, a więc w praktyce o tym, ile będzie Cię kosztować prąd. Obecnie sprzedawane pralki mogą posiadać jedną z siedmiu klas energetycznych – od G do A, przy czym urządzenia oznaczone symbolem A są nie tylko najbardziej energooszczędne, ale także najciszej pracują. Kosztują wprawdzie zdecydowanie najwięcej, ale w porównaniu z klasą G pozwalają zaoszczędzić nawet do kilkuset złotych rocznie, więc stanowią inwestycję, która bardzo szybko się zwraca.

Dostępne programy

Możliwości w tej kwestii są trudne do zliczenia. Program prania możesz dostosować do rodzaju tkaniny lub ręcznie wybrać temperaturę, prędkość wirowania i długość cyklu, dostępne jest szybkie odświeżanie odzieży, jak i pranie parowe oraz bąbelkowe, często ustawiane zdalnie ze zintegrowanego z urządzeniem smarfona. A jeśli na przykład nie lubisz prasowania, z pomocą przychodzi marka Electrolux – pralka PerfectCare 700 z systemem SteamCare, który pod koniec każdego cyklu kieruje do bębna parę, zmniejszając ilość zagnieceń nawet o jedną trzecią.

Kupując pralkę, warto również upewnić się, czy urządzenie posiada wymienne łożysko, ponieważ jego naprawa może kosztować niemal tyle samo co nowa pralka.