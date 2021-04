Kosiarka spalinowa - co trzeba wiedzieć przed jej zakupem?

Wybór idealnej kosiarki to nie lada wyzwanie. Dzieje się tak, ponieważ rynek zalewany jest wieloma modelami tego sprzętu, co może skutecznie przyprawić nas o zawrót głowy. Wybór konkretnej kosiarki często determinowany jest jakością wykonania sprzętu czy sposobem jego zasilania. Warto zapoznać się z rynkiem kosiarek spalinowych, by móc wybrać tą idealnie dostosowaną do naszych wymagań.

Stoisz przed poważną decyzją dotyczącą zakupu kosiarki spalinowej? Koniecznie sprawdź, w czy możesz wybierać, jakie kosiarki dostępne są na rynku i czy na pewno wiesz, jak się z nimi obchodzić.

Dlaczego warto wybrać kosiarkę spalinową?

Kosiarka spalinowa to nie jedyny rodzaj kosiarek dostępnych na rynku, jednak z pewnością najchętniej wybierany. Dzieje się tak, gdyż kosiarki spalinowe posiadają wiele cennych walorów, które uwidaczniają się podczas pracy. Choć z jednej strony silnik spalinowy w takim urządzeniu może wydawać się niezbyt konieczny, atutem tego rozwiązania jest brak podłączania sprzętu do gniazdka za pomocą ciągnącego się w nieskończoność przedłużacza. Automatycznie wpływa to na większe bezpieczeństwo podczas użytkowania oraz komfort pracy. Kosiarki spalinowe bardzo często mogą pochwalić się dużą mocą silnika, bez większego problemu mogą przepracować bardzo długi czas, nawet na zróżnicowanym terenie oraz w trudnych warunkach atmosferycznych. Bardzo dużo modeli kosiarek spalinowych może pochwalić się także możliwością regulacji wysokości cięcia trawy.

Kosiarka spalinowa - jaki silnik wybrać?

Silnik w przypadku kosiarki spalinowej to bardzo ważna kwestia. Podczas dokonywania wyboru, należy wziąć takie czynniki pod uwagę, jak:

moc rozwijana przez silnik,

maksymalny moment obrotowy,

producent silnika,

silnik dwusuwowy czy czterosuwowy.

Silnik w kosiarce spalinowej odgrywa naprawdę ważną role, wręcz kluczową. Z tego względu, dobry wybór silnika bardzo często wiąże się z satysfakcją z pracy całej kosiarki. Najpopularniejszym rozwiązaniem w przypadku kosiarek są silniki o mocy pomiędzy 4 a 6 koni mechanicznych. Jest to w pełni wystarczające, by właściciel mógł cieszyć się komfortem koszenia posesji średniej wielkości. Moment obrotowy to kolejna bardzo ważna sprawa - podczas zakupu warto sprawdzić, czy minimalny moment obrotowy to 6 Nm. Wartość ta pozwala na przyjemną eksploatację przy koszeniu trawnika raz na 2 tygodnie.

W przypadku silnika, z pewnością warto zwrócić uwagę na producenta. Najlepsi producenci w przypadku silników spalinowych to: Briggs & Stratton, Honda, Yamaha czy NAC. Silniki dwusuwowe są bardziej kłopotliwe w eksploatacji, z kolei czterosuwowe więcej palą i są nieco droższe.

Kosiarka spalinowa z napędem czy bez?

Wiele osób, które stają przed podjęciem decyzji odnośnie kosiarki spalinowej, zastanawiają się, czy wybrać kosiarkę z napędem czy bez. Napęd w kosiarce to niezwykle wygodny sposób na korzenie większych trawników, jak i tych, na których często występują spadki. Kosiarki spalinowe z napędem najczęściej wyposażone są w specjalną przekładnię kątową, wał kardana lub przekładnię ślimakową, za którymi kryje się wygoda użytkowania. Te elementy w kosiarce odpowiadają za ciągnięcie kosiarki pod górę. Zadaniem właściciela jest jedynie kierowanie urządzenia w odpowiednią stronę. Cięższe kosiarki wyposażone w napęd znacznie ułatwiają użytkowanie, osoba zajmująca się koszeniem nie musi prawie wcale pchać sprzętu - wszystko to robi sama kosiarka.

Bardzo często ludzie wybierają kosiarki z napędem, gdyż komfort użytkowania jest większy. Warto wiedzieć, że kosiarka spalinowa z napędem będzie droższa oraz będzie więcej palić, niż kosiarka spalinowa bez napędu. Z kolei kosiarki spalinowe bez napędu z reguły są lżejsze, niż te z napędem, a przy okazji charakteryzują się dłuższą żywotnością oraz znacznie prostszą budową.

Kosiarki spalinowe można zakupić w wielu różnych elektromarketach, jednak największy wybór oferuje Castorama. Można w niej wybierać i przebierać wśród kosiarek spalinowych wyposażonych w najrozmaitsze silniki, z napędem lub bez napędu. Tak bogaty asortyment zaspokoi praktycznie każdego zainteresowanego zakupem kosiarki.

Zasady bezpieczeństwa pracy z kosiarką spalinową

Decydując się na zakup kosiarki spalinowej, trzeba wiedzieć, że do pracy trzeba się odpowiednio ubrać, by zapewnić sobie bezpieczeństwo. Przede wszystkim, podczas pracy z kosiarką spalinową, konieczne jest ubranie trwałego, odpowiednio grubego obuwia, które w najgorszym wypadku ochroni stopy oraz golenie przed ostrym nożem kosiarki. Z pewnością przydadzą się też grube spodnie, które ochronią skórę i kości przed wzniecanymi przez kosiarkę kamykami. Na oczach powinny znaleźć się google bądź specjalna maska zakrywająca twarz, na której będą osiadać ewentualne odpryski trawy. Dzięki masce nic nie wpadnie do oka. Podczas pracy z kosiarką z pewnością przydadzą się też grube rękawice, które zapobiegną powstawaniu odgniatów na dłoniach.