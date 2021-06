Konieczny remont zabytkowego budynku przy AWP 42. Już dwa lata temu powstał alarmujący raport

Konieczny jest remont zabytkowego budynku mieszkalnego znajdującego się przy Alei Wojska Polskiego na osiedlu Wojciechowice. O tym pisaliśmy już w naszym serwisie. Dotarliśmy jednak do nowych informacji - dotyczą one zakresu prac, jaki jest do wykonania. Już w 2019 roku konserwator zabytków zwracał uwagę, że budynek jest w złym stanie.

Zalecenia pokontrolne Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 25 listopada 2019 roku obligowały do przystąpienia do wykonania szeregu prac remontowych w zakresie utrzymania w należytym stanie obiektu przy Alei Wojska Polskiego 42.

Konserwator zalecał wówczas:

Przystąpienie do prac związanych z ujednoliceniem stolarki okiennej, w tym opracowanie projektu wymiany stolarki okiennej na okna odtworzeniowe według pierwotnych wzorów (o tych samych proporcjach, podziałach i kolorystyce);

Przystąpienie do prac związanych z wymianą stolarki drzwiowej zewnętrznej, w tym opracowanie projektu wymiany stolarki drzwiowej zewnętrznej na drzwi drewniane według pierwotnych wzorów;

Usunięcie niewłaściwie wykonanych oraz nieodpowiednio zastosowanych wypraw cementowych z elewacji budynku;

Usunięcie niewłaściwie wykonanych wtórnych przemurowań nadproży okiennych z uwzględnieniem użycia właściwych dla epoki materiałów i odpowiedniej techniki;

Przeprowadzenie prac restauratorsko-konserwatorskich posadzek ceramicznych, lastriko, drewnianych stopnic (klatek schodowych);

Wymianę warstwy wykończeniowej podłóg spoczników na klatkach schodowych (wtórne posadzki z płyty kamiennej, gres) na wykończenie odtworzeniowe (płytki ceramiczne);

Usunięcie starych powłok malarskich na klatkach schodowych (olejnych lamperii) i wykonanie nowych malatur ścian w kolorze białym;

Usunięcie nieszczelności pokrycia dachowego;

Usunięcie zawilgocenia i zagrzybienia konstrukcji więźby dachowej;

Jak informuje Urząd Miasta, Ostrołęckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. – administrujące budynkiem – "prowadzi w wyżej wymienionym zakresie działania zmierzające do wywiązania się z zaleceń konserwatora".

