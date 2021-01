Jakie oświetlenie sprawdzi się na tarasie?

Mimo, że za oknem zima, warto odpowiednio wcześnie pomyśleć o aranżacji tarasu. Jednym z kluczowych elementów, dzięki którym uda nam się wyczarować odpowiedni nastrój, jest dobrze dobrane oświetlenie. Zaplanujmy je już dziś, by podczas wiosennych i wakacyjnych wieczorów móc cieszyć się błogim lenistwem na świeżym powietrzu.

Jak oświetlić taras?

To, na jakie oświetlenie powinniśmy wybrać, jest uzależnione od kilku czynników. Jednym z nich jest to, jakim tarasem dysponujemy – otwartym czy zadaszonym. Rodzaj instalacji elektrycznej i możliwość podłączenia lampy nie pozostaje w tym temacie bez znaczenia. To, co jest równie ważne, to wielkość naszej przestrzeni oraz fakt, czy znajdują się na nim dodatkowe elementy, takie jak np. schody.

Gdy już uda nam się odpowiedzieć na powyższe pytania, możemy przystąpić do planowania oświetlenia na naszym tarasie. Warto wziąć pod uwagę, jaki rodzaj oświetlenia wykorzystany jest w ogrodzie – dobrze, gdy wybierane lampy są ze sobą spójne i tworzą harmonijną całość. Dzięki temu przestrzeń przy naszym domu zyska na przytulności i funkcjonalności.

Dobrze jest dobrać oświetlenie do ogólnego stylu panującego w domu i wokół niego. W miejscach urządzonych w stylu rustykalnym, sprawdzą się inne typy lamp, niż w domach nowoczesnych. Tutaj świetnie sprawdzą się bryłowe lampy w kolorze szarym lub białe kule ogrodowe. Te modele oraz wiele innych można znaleźć w ofercie sklepu Elampki.pl. Proste, nieskomplikowane lampy mogą stanowić idealną bazę do zaaranżowania pozostałej części tarasu. Są na tyle uniwersalne przez swój kształt i wygląd, że bez większych trudności dopasujemy do nich inne elementy wystroju. Inną propozycją, oferowaną przez sklep elampki.pl jest oświetlenie tarasu za pomocą słupków ogrodowych. Można umieścić je w kilku kluczowych miejscach lub też postawić przy ścieżce prowadzącej do domu, co może wyglądać bardzo efektownie.

Oświetlenie tarasu za pomocą kinkietów

Kinkiety użyte do oświetlenia tarasu są doskonałym wyborem. Zanim jednak je zamontujemy, warto je rozmieścić w sposób rozsądny. Dzięki kinkietom uzyskamy delikatne, subtelne światło, które delikatnie rozświetli przestrzeń wokół nas. Nadadzą niepowtarzalnego klimatu wszystkim letnim wieczorom. Jest to rodzaj oświetlenia, który działa na człowieka w sposób relaksujący. Oczywiście, przy wyborze pamiętajmy o tym, że potrzebne są kinkiety przeznaczone typowo na zewnątrz.

