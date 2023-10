Ile kosztuje mieszkanie w Ostrołęce? Najnowsze dane

W kwartałach 1-3 w 2023 r. w Ostrołęce oddano 179 mieszkań do użytkowania, co stanowi spadaek o 13,5 proc. w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Jakie były ceny mieszkań? Według wstępnych danych za 4. kwartał 2022 r. średnia cena za metr kwadratowy mieszkania na wolnym rynku w Ostrołęce wyniosła 4835 zł.

W pierwszych trzech kwartałach 2023 r. wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia na budowę 136 mieszkań, z czego większość na sprzedaż lub wynajem, a tylko 13,2 proc. indywidualnych. Rozpoczęto w tym czasie budowę 133 mieszkań.