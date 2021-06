Ekologiczne rozwiązania dla Twojego domu

Prośrodowiskowe, ekologiczne rozwiązania dla domu wybierane są coraz chętniej. Nie tylko przez architektów, doskonale orientujących się w światowych trendach, które stawiają aktualnie ekologię na piedestale, ale też przez samych przyszłych mieszkańców domów, coraz bardziej świadomych tego, jak ważne są rozwiązania wspierające środowisko. Z tych powodów coraz więcej nowopowstających budynków jednorodzinnych wyposażonych jest w bardzo nowoczesne technologie, które swoją pomysłowością daleko wyprzedzają te tradycyjne, mniej ekologiczne. Jakie zatem rozwiązania podbiły już dawno serca ekologów, albo właśnie zyskują ich uznanie?

Oświetlenie LED

Tradycyjne żarówki, dziś już praktycznie wycofane z użycia, przy ciągłym włączaniu i wyłączaniu, skutkowały ciągłym rozgrzewaniem gazów wewnątrz żarówek i mocnym skróceniem ich żywotności.

Nowoczesne żarówki LED nie emitują zaś tak dużo ciepła, ile zwykły emitować tradycyjne żarówki. Przetwarzają energię głównie w światło, zamiast w ciepło - i to nawet na poziomie 90% dostarczanej energii, stąd tak duża ich wydajność. Szacuje się przy tym, że dioda LED zużywa zaledwie 10W w ciągu godziny. Produkcja tego typu żarówek również przebiega w warunkach stosunkowo mało szkodliwych w stosunku do poprzedniczek - raczej nie stosuje się przy ich produkcji substancji toksycznych dla środowiska. Diody nie zawierają też bardzo ryzykownej zdrowotnie rtęci. Jeśli chodzi o ich recykling, z żarówek tych odzyskać można surowce wtórne.

Ekologiczne filtry

Ekologiczne filtry i zmiękczacze wody instalowane są w gospodarstwach domowych, aby uzdatniać wodę z instalacji wodociągowej. Woda może być zanieczyszczona mikrocząsteczkami rdzy, piasku i innymi składnikami, których żaden z domowników w pewnością nie chciałby pić. Jednak filtry nie tylko sprawiają, że woda pitna staje się zdrowsza. Chronią również urządzenia domowe. Dzięki funkcji zmiękczających wodę, w czajnikach osadza się mniej kamienia, a więc rzadziej wymagają odkamieniania środkami chemicznymi. Z kolei sprzęty gospodarstwa domowego, które korzystają z ujścia wody, np. pralka czy zmywarka, regulują swoje wysokie zużycie energii, które mogłoby być spowodowane osadzającym się kamieniem. Filtry przekładają się też na jakość instalacji - zanieczyszczenia nie zatykają kranów, pryszniców, rur.

Pompy ciepła

Pompa ciepła to instalacja służąca do ekologicznego ogrzewania domu. To, co w głównej mierze sprawia, że jest ekologiczna, to wykorzystywanie do wytwarzania ciepła odnawialnych źródeł energii. Pompa ciepła wytwarza ciepło z wody, ziemi lub powietrza, w przeciwieństwie do tradycyjnych systemów grzewczych. Kocioł gazowy czy piec węglowy potrzebują, odpowiednio, gazu ziemnego i węgla kamiennego, a zasoby tych surowców są ograniczone. Energia odnawialna zaś ma taką przewagę, że korzystanie z niej nie wiąże się z długotrwałym jej deficytem, koniecznością ogromnej pracy przy wydobyciu, logistyką dostarczenia itp. Działanie pompy ciepła ponadto nie opiera się na procesie spalania, więc ogrzewanie domu za jej pomocą nie generuje dymu, popiołu, dwutlenku węgla ani żadnych innych substancji o szkodliwym działaniu, które mogłaby przeniknąć do atmosfery. Pompy ciepła mogą też w bardzo ekologiczny, ale też ekonomiczny sposób przyczyniać się do ogrzewania wody użytkowej, albo do ogrzewania np. wody w przydomowym basenie. Firma Thermia opatentowała technologię, która sprawia, że jednocześnie z podgrzewaniem wody trafiającej do instalacji grzewczej domu, za sprawą dodatkowego wymiennika podgrzewa się równocześnie woda użytkowa - nawet do 40 st. Celsjusza. Jest to bardzo efektywne, ekologiczne rozwiązanie, obrazujące jak nowoczesne i wielofunkcyjne są pompy ciepła.

Pompy ciepła w Grodzisku Mazowieckim, które posiadają opatentowaną przez Thermię technologię gorącego gazu, są niezwykle efektywnymi pompami ciepła, które jednocześnie z podgrzewaniem wody, która trafia do domowej instalacji grzewczej, podgrzewają, za pomocą dodatkowego wymiennika gorącego gazu, wodę użytkową do około 40 stopni Celsjusza. Kiedy zatem dom jest ogrzewany, pompa ciepła uzyskuje także duże ilości gorącej wody do użytku domowego, i to po bardzo niskich kosztach.

Dodatkowo, pompy ciepła nierzadko posiadają też system termicznego uwarstwiania wody (z ang. Tap Water Stratification), który w praktyce sprowadza się do generowania jeszcze większej ilości ciepłej wody użytkowej w krótszym czasie, co także jest atrakcyjne ekonomicznie. Dobra jakościowo pompa ciepła z technologią gorącego gazu oraz zasobnik ciepłej wody użytkowej, który może być traktowany jako końcowy podgrzewacz, gwarantując właściwą temperaturę dostarczanej ciepłej wody użytkowej, mogą stworzyć razem niezwykle wydajny system.

Panele fotowoltaiczne

Podobnie jak pompy ciepła, panele fotowoltaiczne korzystają z odnawialnego źródła energii, jakim są promienie słoneczne. Panele, montowane najczęściej na dachach, usytuowane są pod takim kątem, by by skupiały na sobie jak najwięcej jak najwięcej promieni słonecznych w ciągu dnia. Ich konstrukcja, budowa pozwala na wykorzystanie energii słonecznej oraz przetworzenie jej w energię elektryczną - w rezultacie uzyskuje się darmowy prąd, który może być na bieżąco zużywany. Panele fotowoltaiczne są też przyjazne dla środowiska pod względem higieny pracy - nie ma mowy o emitowaniu CO2, substancji toksycznych, nie generują też hałasu, nie emitują dźwięków, ich praca nie wiąże się z obecnością drgań, tak jak to dzieje się z przypadku turbin wiatrowych. Warto wspomnieć, że panele fotowoltaiczne mogą być połączone z pompami ciepła dzięki inteligentnemu systemowi Smart Grid. W jaki sposób? Panele przekazywać mogą wytworzoną energię do pompy ciepła – a mieszkańcy uzyskują dzięki takiemu rozwiązaniu niemal darmowe ogrzewanie.

Z pewnością istnieje jeszcze sporo rozwiązań, pod którymi podpisaliby się ekolodzy, rekomendując je jako świetny zamiennik tradycyjnych urządzeń czy instalacji, a nawet zwykłych przedmiotów codziennego użytku. Niektóre z nich, tak jak żarówki LEDowe, od lat znane są ze swojego ekologicznego wpływu na środowisko. Systemy, takie jak fotowoltaika, nie są aż tak rozpowszechnione, ale z roku na rok zyskują na popularności. Pompy ciepła w [miasto] jeszcze parę lat temu były wyznacznikiem luksusu w dzielnicach willowych, dziś zaś, mając coraz więcej zwolenników i bardzo dobrą prasę, montowane są przy nawet małych domach jednorodzinnych i przy budynkach użyteczności publicznej.

