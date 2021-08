Ekologiczne ogrzewanie – jak możesz je wprowadzić w swoim domu?

W ostatnich latach znacząco zwiększyła się świadomość społeczeństwa na temat ekologii. To właśnie ona, oraz perspektywa zmniejszenia nakładów finansowych na ogrzewanie skłania mieszkańców miast i wsi do modernizacji swoich instalacji. Jednym z najbardziej zielonych rozwiązań w tym segmencie są pompy ciepła. Jak przejść na nie z konwencjonalnych metod grzewczych? Koniecznie zapoznaj się z poniższym artykułem!

Szkodliwość konwencjonalnych metod ogrzewania

Coraz większa wiedza na temat wpływu naszych działań na otoczenie prowadzi do zwiększenia świadomości ekologicznej. Zdajemy sobie sprawę z tego, że nasze decyzje i wybory konsumenckie przekładają się bezpośrednio na nasze otoczenie. Dzięki temu coraz więcej z nas stara się żyć tak, by jak najbardziej ograniczać szkodliwe dla planety działania. Może to być na przykład ograniczenie spożycia mięsa, segregacja odpadów czy wspieranie lokalnych przedsiębiorców, by zmniejszyć ślad węglowy kupowanych produktów.

Wybór metody ogrzewania naszych domów również należy do tej kategorii. Dziś zdajemy sobie sprawę, że eksploatacja ropy naftowej, gazu ziemnego oraz węgla kamiennego nie jest neutralna dla przyrody. Ich podstawowym problemem jest również fakt, że nie są one surowcem niewyczerpanym – zasoby wkrótce się skończą.

Do tego ich spalanie generuje wiele szkodliwych substancji, takich jak dym, gaz i popiół. Prowadzi do zanieczyszczania atmosfery oraz zwiększonej produkcji dwutlenku węgla, co powoduje degradację otaczającego nas świata. Innym niezwykle ważnym aspektem są pyły PM2,5 oraz PM10, które pozostają zawieszone w powietrzu. Stają się później częścią smogu – wdychane przez ludzi wpływają na pogorszenie stanu ich zdrowia.

Nie można również zapominać o wpływie samego wydobywania tych surowców. Nie tylko jest to niebezpieczna i ciężka praca, ale powoduje również niszczenie terenów kopalnianych. Szkody górnicze mogą prowadzić choćby do osiadania i pękania budynków oraz niszczenia dróg.

To wszystko przyczynia się do chęci przechodzenia na zielone warianty ogrzewania mieszkań. Napędzane są one odnawialnymi źródłami energii, które nie szkodzą naturze.

Dlaczego warto zainwestować w pompę ciepła?

Pompa ciepła jest jedną z najlepszych możliwości ogrzewania domu. Jest całkowicie bezpieczna dla środowiska. Dzięki pobieraniu energii zarówno z powietrza, jak i wody czy gruntu może bez problemów działać cały rok. Nie jest zależna od warunków pogodowych, co jest jej niewątpliwą zaletą. Z kolei wysokie uznanie ekologów zawdzięcza temu, że nie generuje żadnych spalin.

To rozwiązanie dzieli się na kilka typów. Pierwszy z nich czerpie energię z powietrza. Jest łatwy w montażu i możliwy do instalacji właściwie w każdym budynku. Dwa pozostałe rodzaje to woda-woda i woda-grunt. Obie wyróżniają się ogromną wydajnością. Dla ich działania konieczne są jednak odwierty, przez co nie mogą być zastosowane w 100% przypadków.

Pompy ciepła cechuje wiele zalet, takich jak:

bezobsługowość – nie trzeba do nich ładować opału ani ich czyścić;

bezpieczeństwo – nie ma ryzyka wybuchu;

kompleksowość – możliwość zapewnienia całkowitego zapotrzebowania na energię, o ile instalacja została dopasowana do budynku i potrzeb mieszkańców. Zaprojektowaniem takiej instalacji jednak nie musimy się martwić – pomoże nam w tym firma instalująca pompy ciepła w Olsztynie.

Pomoc finansowa w przejściu na ekologiczne formy ogrzewania

Największą wadą pompy ciepła jest wysoki nakład finansowy potrzebny do realizacji inwestycji. Mimo to warto ponieść ten koszt, ponieważ dość szybko nam się zwróci.

Można również skorzystać z dofinansowania oferowanego przez rządowy program Czyste Powietrze. Jego grupą docelową są osoby, które chcą wymienić swoje nieefektywne źródła energii cieplnej opalane paliwami stałymi. Nowa instalacja powinna być napędzana OZE, a jej wymiana połączona z termomodernizacją.

Dofinansowanie z programu Czyste Powietrze można łączyć z ulgą termomodernizacyjną. Polega ona na odliczeniu wydatków poniesionych na przedsięwzięcie od podstawy obliczenia podatku lub od przychodów.

Ekologiczne sposoby ogrzewania to przyszłość. Dlatego nie czekaj i już dziś rozważ wszystkie za i przeciw związane z odejściem od konwencjonalnych metod grzewczych swojego domu lub mieszkania. Choć koszty początkowe mogą wydawać się duże, bardzo szybko zauważysz oszczędności. Ponadto będziesz mógł być dumny z siebie, że przyczyniasz się do polepszania stanu środowiska. Pompa ciepła w Gdańsku i na Pomorzu przyniesie dodatkowe korzyści, ponieważ pozwoli ochronić cenne nadmorskie powietrze bogate w jod.

