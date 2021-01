Dębowe blaty w kuchni rustykalnej. Drewniane aranżacje dla Twojego domu

Dębowe blaty w kuchni rustykalnej. Drewniane aranżacje dla Twojego domu

Kuchnia urządzona w stylu rustykalnym to wnętrze o niepowtarzalnym, przytulnym klimacie. Jej obowiązkowym elementem są drewniane meble i blaty. Jeśli marzy Ci się wnętrze urządzone w takim stylu, to konieczne zdecyduj się na dębowe blaty – poniżej podpowiadamy, co jest ich największą zaletą!

Blaty dębowe w kuchni – co je wyróżnia?

Od wielu lat dębowe blaty są synonimem jakości, elegancji i luksusu. Dąb to jeden z najbardziej wytrzymałych gatunków drewna, jakie pozyskuje się w Polsce. Charakteryzuje się barwą od żółto-brązowej po brązową, która może ciemnieć pod wpływem wilgoci czy promieni słonecznych.

Dąb jest materiałem ciężkim, twardym i odpornym na odkształcenia, dzięki czemu doskonale sprawdza się w roli kuchennych blatów, które są każdego dnia intensywnie eksploatowane. Dekoracyjny układ słojów sprawia, że dębowe blaty posiadają ogromne walory estetyczne – to użyteczny element wystroju, który przykuję uwagę każdego gościa.

Blaty dębowe w kuchni rustykalnej

Kuchnia rustykalna to namiastka beztroskich wakacji na wsi – nic dziwnego, że wnętrza urządzone w takim stylu cieszą się coraz większą popularnością. Dębowe blaty doskonale wpasowują się w pomieszczenia tego typu. Dębina świetnie komponuje się z folklorystycznymi, szklanymi czy kamiennymi akcentami.

Zazwyczaj kuchnie w stylu rustykalnym utrzymane są w jasnych, stonowanych barwach. Nic nie stoi na przeszkodzie, by w Twojej rustykalnej kuchni dominowała czerń czy brąz. Niezależnie od tego, na jaki kolor postawisz, możesz mieć pewność, że ciepły odcień dębowych blatów podkreśli domowy charakter wnętrza i wprowadzi przytulny nastrój. Dębowy blat w rustykalnej kuchni, dzięki swojej uniwersalności, będzie również doskonałą bazą dla pozostałych elementów aranżacji kuchni.

Najlepsze blaty dębowe – znajdziesz je w DLH

Aranżacja kuchni może być bardzo wymagającym zadaniem. Aby cieszyć się pięknym i funkcjonalnym wnętrzem, warto postawić na materiały najlepszej jakości. Jeśli szukasz solidnego blatu, z pewnością przypadnie Ci do gustu szeroki wybór blatów dębowych DLH.

Zostały one wykonane ze starannie wyselekcjonowanych surowców, aby sprostać Twoim wszelkim oczekiwaniom i dostarczyć Ci produkt najwyższej jakości. W DLH kupisz blaty o różnej szerokości, głębokości i długości, dlatego bez problemu znajdziesz ten dopasowany do Twojego wnętrza. Odwiedź sklep i wybierz blat, który posłuży Ci na lata!