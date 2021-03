Ceny styropianu wracają do normy

Pod koniec lutego hurtownicy i sprzedawcy materiałów budowlanych odnotowali lawinowy wzrost zainteresowania styropianem. Wśród klientów planujących zakup styropianu rozniosła się podana na facebookowym koncie jednego z producentów wiadomość o rychłych i to znacznych podwyżkach cen styropianu. Powodem podwyżki miały być ograniczenia w dostawie do fabryk surowców potrzebnych do produkcji styropianu.

Informacja spowodowała gwałtowny wzrost zamówień składanych bezpośrednio u producentów, w hurtowniach i marketach budowlanych. Po 25 lutego zamówień było tak dużo, że niektórzy producenci i większość hurtowników przestali je przyjmować. Następne dni rzeczywiście przyniosły spodziewane podwyżki. Ceny rosły z dnia na dzień, a nawet z godziny na godzinę, by zatrzymać się na poziomie nawet o 30 procent wyższym od cen z grudnia ubiegłego roku. To pierwszy tak duży i tak gwałtowny skok cen styropianu od trzynastu lat.

Z czego wynika tak gwałtowny wzrost cen styropianu od początku roku? Producenci styropianu zgodnie wskazują jako główną przyczynę wzrost cen styrenu, czyli podstawowego materiału używanego do produkcji styropianu. Jego cena wzrosła od początku roku aż o 30 procent, co jest najwyższą w historii świata skokową podwyżką cen tego surowca. Z powodu ataku zimy zamknięte zostały dwie duże fabryki styrenu w Teksasie, pracę przerwał także zakład Lyondell w Holandii. Poza tym Chiny po kryzysie związanym z pandemią kupują styren na światowych rynkach w dużych ilościach. Wpływ na podwyżki ceny styrenu miały też ogólne podwyżki różnych surowców. Na szczęście w okresie zimowym wielkie inwestycje budowlane nie są realizowane, więc po pierwszym tygodniu po podwyżce, kiedy niektórzy producenci ograniczyli dostawy, nie ma już problemów z dostępnością styropianu na rynku, a ceny styropianu nieco spadły i stopniowo się stabilizują. Czy będą spadać nadal? Wiele zależy od popytu i zmian światowych cen styrenu, ale też reakcji hurtowni, które, jak wskazuje część ekspertów, próbują wykorzystać sytuację i zwiększyć zyski. Większość ekspertów jest jednak zdania, że ceny powinny powoli spadać.

