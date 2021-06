Budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń–marzec 2021 r. w subregionie ostrołęckim

W subregionie ostrołęckim od początku roku oddano do użytkowania 381 mieszkań, tj. o 8 (2,1%) mniej niż w okresie styczeń–marzec 2020 r. - wynika ze wstępnych danych opublikowanych przez Urząd Statystyczny w Warszawie.

Budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń–marzec 2021 r. - dane wstępne w subregionie ostrołęckim Ostrołęka, powiat ostrołęcki i regionie (pow. przasnyski, makowski, ostrowski, i wyszkowski)



Z ogólnej liczby ukończonych mieszkań 270 to mieszkania indywidualne, a 111 – przeznaczone na sprzedaż lub

wynajem.



Przeciętna powierzchnia użytkowa wybudowanych mieszkań wyniosła 119,9 m2, przy czym mieszkanie indywidualne

miało średnio 147,7 m2, a poza budownictwem indywidualnym 52,2 m2



Rozpoczęto budowę 476 mieszkań (mniej niż przed rokiem o 459, tj. o 49,1%).



Poniżej grafika z danymi dotyczącymi budownictwa mieszkaniowego w poszczególnych powiatach subregionu ostrołęckiego przygotowana przez Urząd Statystyczny w Warszawie. Zdjęcia do artykułu: