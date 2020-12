Zalety kotła elektrodowego - wybierz opłacalne ogrzewanie

Zalety kotła elektrodowego - wybierz opłacalne ogrzewanie

Wiele osób jest przekonanych, że ogrzewanie prądem jest najdroższym z dostępnych na rynku rozwiązań. Rzeczywiście przez długi czas było, ale w ciągu ostatnich lat wiele się w tym aspekcie zmieniło. Przede wszystkim pojawiła się alternatywa dla tradycyjnego grzania prądem, jak i gazem, czyli kotły elektrodowe.

Ogrzewanie elektrodowe - zasada działania

Dlaczego warto zainwestować w kocioł elektrodowy?

Ogrzewanie elektrodowe - zasada działania

Kotły elektrodom określane są mianem wiecznych pieców. Ich zasada działania jest stosunkowo prosta. Podczas przepływu prądu przez ośrodek ciekły, który połączony jest ze źródłem energii za pomocą elektrod, wydzielane jest ciepło. Ogromną zaletą kotłów elektrodowych jest ich właściwie 100% sprawność oraz przeznaczenie do pracy z cieczą niskokondyktywną, czyli o tzw. niskiej przewodności elektrycznej. Połączenie tych dwóch cech sprawia, że energia elektryczna jest praktycznie bezstratnie przetwarzana na energię cieplną, co czyni z tego rozwiązania wyjątkowo opłacalne i wydajne.

Dlaczego warto zainwestować w kocioł elektrodowy?

Podstawową zaletą kotłów elektrodowych, która sprawia, że rozwiązanie to z roku na rok staje się coraz popularniejsze, jest możliwość zastosowania tego typu ogrzewania właściwie wszędzie. Problemu nie stanowi ani lokalizacja domu czy biura, ani taż rozmiar ogrzewanego obiektu. W przeciwieństwie do konkurencyjnego gazu, prąd jest dostępny właściwie wszędzie. Korzystanie z niego jest więc nieograniczone, nawet więc jeśli stawiasz dom z dala od pozostałej zabudowy, bez problemu możesz do niego doprowadzić elektryczność. W przypadku gazu nie jest to takie proste.

Inwestorzy ogrzewanie elektrodowe np. z Blue Install wybierają jednak przede wszystkim ze względu na koszty tego rozwiązania. W porównaniu z innymi modelami ogrzewania elektrycznego, a także ogrzewania gazem, piece elektrodowe okazują się bezkonkurencyjne. Przede wszystkim rozwiązania to nie wymaga budowy komina i wentylacji. Nie ma kosztów związanych z doprowadzeniem gazu ziemnego. Nie trzeba płacić za przystosowanie kotłowni do korzystania z z paliw stałych lub oleju opałowego. Same koszty budowy tego typu ogrzewania są więc niższe i to znacznie w porównaniu z alternatywnymi opcjami. Dzięki ograniczeniu strat energii właściwie do minimum samo użytkowanie takiego systemu ogrzewania jest znacznie tańsze. Różnice kosztów w okresie zimowym są natychmiast zauważalne. Dodatkowym plusem kotła elektrodowego jest brak konieczności wykonywania corocznych przeglądów. Nie trzeba także czyścić samego komina i przewodów, bo ich po prostu tutaj nie ma. Inwestorzy cenią sobie również znacznie dłuższą żywność tego typu kotłów. Wynosi ona około 50 lat, co w porównaniu z około 10-letnią żywotnością pieca gazowego, daje wynik 5-krotnie dłuższy.