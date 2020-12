Panele akustyczne w pomieszczeniu - koniecznosć?

Panele akustyczne w pomieszczeniu - konieczność?

Panele akustyczne stosuje się głównie w studiach nagraniowych, dzięki czemu można uzyskać czysty, niczym niezakłócony dźwięk. Jeśli w pomieszczeniu, które użytkujesz będzie nagrywana lub odtwarzana muzyka, mogą być nawet konieczne.

1. Panele akustyczne - czym są?

2. Panele Addictive Sound - gdzie się sprawdzą?

Głównym zadaniem paneli akustycznych jest oczywiście wyciszenie pomieszczenia. Chodzi głównie o to, aby dźwięki z zewnątrz nie zakłócały nagrywanej, czy odtwarzanej muzyki. Stosuje się je również po to, aby głośna muzyka i inne dźwięki nie zakłócały innym (z zewnątrz) normalnego funkcjonowania. Nagrywanie muzyki w studio to naprawdę głośna sprawa, osoby w innych pomieszczeniach w budynku nie mogą na tym ucierpieć. Panele akustyczne będą więc dobrym rozwiązaniem, na które warto postawić. Przekonasz się o tym!

Są to dosłownie panele montowane na ścianie. W czym tkwi więc ich sekret? Chodzi przede wszystkim o materiał. Do ich produkcji wybiera się tworzywa, które najlepiej radzą sobie z problemami dźwiękowymi. Najczęściej stosowanymi materiałami są płyta meblowa oraz płyta HDF. Wszystko to dopełnia wełna Isover PT80 i oczywiście tkanina akustyczna. Tak wykonane panele gwarantują odpowiednią izolację akustyczną w nawet najtrudniejszych warunkach. Nie musisz obawiać się najmniejszych szmerów z zewnątrz. Z kolei na zewnątrz będą dochodzić jedynie stłumione dźwięki Twojego śpiewu, gry na gitarze itp. Co ważne, panele akustyczne Addictive Sound dostępne są w wielu kolorach i kształtach. Można w ten sposób doskonale dobrać je do stylu, w jakim zostało wykończone wnętrze. Co ciekawe, oprócz koloru możesz dobrać wybraną przez siebie grafikę, która zostanie umieszczona na panelu. Nie wszystkie firmy oferują taką możliwość, ta podana wyżej tak!

Oczywiście głównym ich zastosowaniem są studia nagraniowe. Sprawdzą się tam doskonale, odpowiednio stłumią każdy dźwięk z zewnątrz i ten wydobywający się na zewnątrz. Panele akustyczne mają także inne zastosowania. Mogą być doskonałym rozwiązaniem, kiedy jesteś twórcą internetowym, na przykład nagrywasz wideo, może jesteś początkującym muzykiem i swoje piosenki nagrywasz w domu. To także doskonała opcja dla Ciebie, jeśli jesteś streamerem, który chce dla swoich widzów oferować najlepszą jakość obrazu i dźwięku. Zamontuj panele akustyczne także w domu, na przykład kiedy lubisz głośno słuchać muzyki, a Twoim sąsiadom to nie odpowiada. Addictive Sound to bardzo funkcjonalne rozwiązanie o wielu zastosowaniach!