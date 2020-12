Cement i beton - poznaj różnice

Beton i cement, cement i beton – dwa podstawowe materiały budowlane, nierozerwalnie ze sobą zespojone. Co je łączy, a co dzieli? Poznajcie największe tajemnice najbardziej popularnych dziś komponentów budowlanych. Zapraszamy na plac budowy!

Bez cementu nie ma betonu

Każdy budowlaniec wie, że beton jest finalnym produktem powstałym z odpowiedniego zmieszania trzech kluczowych składników: cementu, kruszywa i wody. Często także, dzięki różnym domieszkom i dodatkom chemicznym, możliwe jest ulepszenie jego właściwości takich jak: wytrzymałość, twardość, czas wiązania, nasiąkliwość czy nawet możliwość wylewania przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych. Skład tej mieszanki jest unikatową recepturą każdego producenta, opracowywaną w zaciszu laboratoriów, w wyniku wieloletnich prac badawczych i bardzo precyzyjnych obliczeń inżynieryjnych. Dzięki temu dziś możemy korzystać z ich szerokiej gamy. Do najważniejszych kategorii betonów zaliczamy:

konstrukcyjne, zdolne do przenoszenia największych sił i obciążeń,



izolacyjne, zapobiegające przedostawaniu się ciepła na zewnątrz,



architektoniczne, nadające niezapomniany kształt elementom wyposażenia wnętrz.



Jaki zatem wybrać cement

Cement to półprodukt, którego sproszkowana postać powstaje z połączenia i wypalenia wapnia, gliny oraz dodatków specjalnych wraz z gipsem. To jest podstawowy składnik wszystkich zapraw budowlanych i betonów, którego właściwości hydrauliczne sprawiają, że twardnieje on pod wpływem wody a swoje parametry wytrzymałościowe zachowuje zarówno w wodzie jak i powietrzu. Ze względu na skład i właściwości rozróżniamy dwie grupy cementów:

powszechnego użytku, które dzielą się na kilka grup (od CEM I – czystego cementu portlandzkiego, po cement wieloskładnikowy CEM V),



specjalnego przeznaczenia, których receptura jest odpowiedzią na szczegółowe wymagania np. dotyczące rozszerzania się czy działania środowisk agresywnych.



Wysoka jakość materiałów

Dziś każda budowa to miejsce, gdzie jakość materiałów powinna mieć priorytetowe znaczenie. To właśnie od parametrów m.in. cementu czy zastosowanego betonu zależy trwałość i niezawodność wznoszonych konstrukcji. Korzystanie z oferty renomowanych i certyfikowanych dostawców jest swoistą gwarancją najlepszych na rynku materiałów. To pewność, która owocuje zaoszczędzonymi nerwami i wymiernymi finansami. Kogo stać na fuszerkę?

Poszukujesz cementu czy betonu najwyższej jakości na rynku? Zgłoś się już dziś do lokalnego punktu sprzedaży Górażdże, zlokalizowanego przy jednej z 60-ciu wytwórni betonu w całej Polsce. Wszystkie one oferują całą gamę produktów. Dzięki temu, że wyposażone są w nowoczesne, innowacyjne urządzenia, zapewniają wytwarzanie wysokiej jakości mieszanek i gwarantują utrzymanie powtarzalności wymaganych parametrów.

Niech nie tylko odpowiednie oznakowanie worków cementu czy betonu będzie dla Ciebie drogowskazem wskazującym na optymalny wybór pozyskania podstawowych materiałów budowlanych! Pamiętaj o renomie ich producenta, który, chcąc zachować najlepszą opinię na rynku, musi zadbać o najwyższe parametry oferowanych produktów. Niech będą to także Twoje wyróżniki na rynku!